Evlat nöbetindeki anne 6 yıldır oğlundan haber alamıyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 826'ncı gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Çocukları için evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Oğlumu çok özledim, onu bana geri versinler. HDP oğlumu alıp götürdü. Aziz'im fidan gibiydi. Oğlumu almadan da buradan gitmiyorum." dedi.

Demir, oğluna seslenerek, "Aziz oğlum orası senin yerin değil. Seni çok özledim. Güvenlik güçlerine teslim ol, gel evine." diye konuştu.

6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan Ekrem Artık da evladına kavuşmak istediğini belirtti.

"HDP'lilerden oğlumu geri almaya geldim. 6 yıldır hasretini çekiyoruz. Annesi hastalandı. Yeter artık, dayanamıyoruz. Oğlumun bunların elinde kalmasını istemiyorum." ifadelerini kullanan Artık, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.