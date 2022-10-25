Evlat nöbetinde oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Genel 25.10.2022, 14:50
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1149'uncu gününde sürdü.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden gelen anne Sultan Bayrak, 2014 yılında 27 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan Bayrak için oturma eylemine dahil oldu.
Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.
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