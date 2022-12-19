Evlat nöbeti bin 204'üncü gününde
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 204'üncü gününde sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1204'üncü gününde devam ediyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.
Çocuklarının yolunu gözlediklerini ifade eden Levent, "Kızımı almadan gitmeyeceğim. Bırakın çocuklarımızı. Yavrularımızı almadan buradan gitmiyoruz. O kirli ellerinizi yavrularımızın üzerinde çekin. Yavrularımızın elleri kalem tutuyordu. Ellerinden kalemleri atıp, silah verdiniz. Bırakın evlatlarımızı gelsinler." dedi.
Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Baba Abdullah Demir de oğlu Fatih'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdürdüğünü belirterek, oğluna kavuşana kadar da mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.
Eylemlerinde kararlı olduklarını anlatan Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Oğlum kaç gel, seni bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Hiçbir zaman seni bırakmadım." ifadelerini kullandı.
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