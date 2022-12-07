Evlat nöbeti bin 192'nci gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1192'nci gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Bahar için gelen baba Celal Karakaya ve Diyarbakır'dan 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Rojin için gelen anne Hülya Kızılay da oturma eylemine dahil oldu.