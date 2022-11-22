Evlat nöbeti bin 177'nci gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Bitlis'ten 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Sümeyye için gelen baba Maşallah Arslan da oturma eylemine dahil oldu. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oturma eylemi yapan aileleri televizyonda izlediğini, evladı için eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi.

Kızının 4 yıl önce Suriye'de olduğu bilgisine ulaştığını anlatan Arslan, "HDP'den kızımı getirmesini istiyorum. Evladım gelmeden buradan ayrılmayacağım. Kızım gel, devlete teslim ol." dedi.