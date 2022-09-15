Evlat nöbeti bin 109'uncu gününde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1109'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Evlatlarımızı bekliyoruz. Evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız. Kararlıyız, haklıyız, evlatlarımızı onlardan alacağız." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Mevlüde Üçdağ ise oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Üçdağ, "HDP oğlumu kaçırıp, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Geri adım atmayacağız. Kararlıyız. Hiçbir şey bizi yıldıramayacak. Yılmayacağız. Evladımı alana kadar buradan kalkmayacağım. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Oğluna duyduğu özlemi anlatan Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.