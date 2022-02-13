Evlat nöbeti 895. gününde
895 gündür kararlılıkla evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 895'inci gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan anne Ayten Elhaman, Gara'da katledilen edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını söyledi.
"Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Burada mücadeleye devam edeceğiz. Evlatlarımızı o dağlarda bırakmayacağız. PKK ve uzantısı HDP şunu iyi bilsin ki; bu çadırı terk etmeyeceğiz." diyen Elhaman, evlatlarına kavuşmak için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Elhaman, "Mücadeleye devam edeceğiz, inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.
Oğlu Mehmet için eylemi sürdüren baba Nihat Aydın ise şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır diledi.
Herkesten eyleme destek vermelerini beklediklerini dile getiren Aydın, "Sadece kendi çocuğumuzu değil, dağa kaçırılan ya da kandırılarak götürülen bütün çocukları istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|24
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|23
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|22
|11