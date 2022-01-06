Evlat nöbeti 857. gününde
3 Eylül 2019'da Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için başlattığı 'evlat nöbeti '857'inci gününde kararlılıkla sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 857'nci gününde sürüyor.
Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, 3 yıldır çocuklarına kavuşmak adına eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.
Tek dertlerinin evlatları olduğunu ifade eden Üçdağ, "Evladımızı istiyoruz. Almadan da gitmeyiz. Yaz kış demeden oğlum için buradayım. Hiçbir zaman evladımın peşini bırakmadım." dedi.
Üçdağ, oğlunu çok özlediğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Aklıma her düştüğünde içim paramparça oluyor. Ona sarılmak, onu doya doya koklamak, dünya gözüyle görmek istiyorum. Diğer aileler gibi oğluma kavuşmayı arzuluyorum. Oğlum, sen de annen kadar mücadele et. Onlardan ayrıl, gel."
Dağa 7 yıl önce götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da evladına kavuşmak istediğini belirtti.
"HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü ve PKK'ya teslim edildi." diyen Artık, "Hangi hakla çocuklarımızı götürüyorlar, bu kadar anayı ağlatmaya ne hakları var, nerede insan hakları? Neden bizi görmüyorlar? Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Artık, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
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