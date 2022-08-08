Eşya yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
Diyarbakır'da, 4 kişinin ev eşyası yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücü M.M.T.'ye 1861 TL ceza kesildi.
Genel 08.08.2022, 12:25
Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev eşyası yüklü kamyonette 2 kişi eşyaların üzerinde 2 kişi ise kasanın arka kısmında yolculuk yaparken görüntülendi.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler tepki çekti, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi.
Polis, sürücü M.M.T.’ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı.
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