Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya yaşamını yitirdi.
Genel 25.09.2022, 09:30
Eskişehir'de Süleyman C. idaresindeki otomobil, Orta Mahalle Sarıcakaya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Çobanoğlu'na çarptı.
Kazada Çobanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.
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