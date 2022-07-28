Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam: AK Parti ve MHP 'Ret' oyu verdi
CHP'li belediyelerden vatandaşın belini büken bir zam haberi daha geldi. CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde suya fahiş zam yapıldı. AK Parti ve MHP'nin 'Ret' oyu verdiği oylamada zam kararı kabul edildi.
Genel 28.07.2022, 19:46
ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
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