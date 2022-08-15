Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Genel 15.08.2022, 07:22
Eskişehir'in batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği belirtildi.
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