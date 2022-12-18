Eskişehir'de kaçak kazı yapanlar yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen kaçak kazı operasyonunda yakalananlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 18.12.2022, 10:03
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi, Aşağıçağlan Mahallesi yolu üzerinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada, şeker ve gübreden yapıldığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı madde, 1 jeneratör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler A.Ç, M.Ö. ile C.E. gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin Kavacık Mahallesi Duvaklı Tepe mevkisinde kayalık alanda kaçak kazı yaptıklarını belirledi.
Bölgede yapılan incelemede infilak etmiş el yapımı patlayıcılar bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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