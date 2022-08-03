Eskişehir'de iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan sürücü Hasan V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 03.08.2022, 01:52
Fahrettin Kıymaz idaresindeki hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan Vurucu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Fahrettin Kıymaz olay yerinde öldü, aynı araçta bulunan Menderes Şimşek, Mehmet Ali Okay, Ahmet Diler ile Abdulkadir Komrat yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücü yakalandı
Yaralılardan Ahmet Diler ile Abdulkadir Komrat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Vurucu, Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.
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