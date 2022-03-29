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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Genel 29.03.2022, 12:27
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

 Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkumiyetine ilişkin kararı onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesince görülen duruşmada, tutuklu sanık Karabeyeser ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, celse arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkında mütalaanın dava dosyasına sunulduğunu, sanık ile avukatının da savunmalarını yazılı olarak sunduklarını bildirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını belirterek, Karabeyeser'in, Türk Ceza Kanunu'nun 314/2'nci maddesinde belirtilen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan Karabeyeser, Hüseyin Kurtoğlu davasında verdikleri onama kararı nedeniyle Yüce Divan'da da yargılanmasına devam edildiğini anımsatarak, bu kararı örgüt talimatıyla verdiklerine dair somut bir delilin bulunmadığını ileri sürdü. Karabeyeser, söz konusu kararda yargısal takdir hakkını kullandığını söyledi.

FETÖ itirafçısı olan kişilerin, aleyhindeki ifadelerini kabul etmediğini, üzerine atılı suçu işlemediğini savunan Karabeyeser, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunması ve sanığın son sözlerinin alınmasının ardından Daire Başkanı Şentürk, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Karabeyeser, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi ve tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Hüseyin Kurtoğlu davası

Babası öldüğü için izin verilen Silivri Cezaevi'ndeki bir tutukluya, iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011'de dava açılmıştı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, o dönem kurmay albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edilmişti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozmuştu. Yargılama sürecinin ardından, kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar, Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

Karabeyeser, FETÖ üyeliğinden hapis cezalarına çarptırılan Demirezici, Saylak ve Meran ile "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde de yargılanıyor.

Kaynak: AA
#Yargıtay Üyesi #fetö
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