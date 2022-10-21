Eski Sanayi Bakan müsteşarı Yahya Oğuz hayatını kaybetti
Necmettin Erbakan hocanın ilk yol arkadaşlarından, 1970’li yıllardaki Ağır Sanayi Hamlesinin mimarlarından, eski Sanayi Bakan müsteşarı Yahya Oğuz yaşamını yitirdi.
Genel 21.10.2022, 16:54
Münevver, güzel ahlaklı ve müstesna Müslüman kişiliği ile bilinen Yahya Oğuz'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Yahya Oğuz'un cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Fatih Camiinden kaldırılacak.
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