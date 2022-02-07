Eski milli atlet yaşamını yitirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayan eski milli atlet Mirza Önder Toker'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "1980'lerin önemli sprinterlerinden eski milli atlet Mirza Önder Toker, İstanbul’da 62 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ve milli takım formasıyla yıllarca pistlerde ter döken Toker'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve atletizm camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Toker, 100 metrede kırdığı 10.6 saniyelik rekoru ile birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmişti.



