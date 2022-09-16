Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bir süredir tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Genel 16.09.2022, 15:40 16.09.2022, 15:49
Geçtiğimiz aylarda zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Pekşen'in kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelmesi sonrasında yoğun bakımda tedavisine devam ediliyordu.
Gelişmeyi duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı ve CHP PM Üyesi Deniz Demir, "Trabzon vekilimiz Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.
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