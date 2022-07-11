Esenyurt'ta yaralar sarılıyor: Zarar ödemeleri hesaplara aktarıldı
İstanbul Esenyurt'ta su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su tahliye çalışmaları büyük oranda bitti. 144 konutta zarar tespiti yapıldı, konutu zarar görenlere toplam 3 milyon 21 bin lira ödendi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak sonrasında Esenyurt ilçesinde Haramidere'nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarının desteğiyle konut ve iş yerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlara psikolojik destek hizmetleri veriliyor, cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları sürüyor.
Zarar Tespit Komisyonu, 144 konutta çalışmalarını tamamladı. İş yerlerindeki çalışmalar ise devam ediyor.
Toplam 3 milyon 21 bin lira ödendi
Yapılan tespitlerde azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankası'na yatırıldı ve gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.
Bugün itibariyle devlet tarafından zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3 milyon 21 bin lira ödendi.
Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam ediliyor.
Valilik açıklamasında çalışmalarda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür edildi.
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