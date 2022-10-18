Esenyurt'ta taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Esenyurt'ta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Genel 18.10.2022, 08:23
Ayasofya Caddesi'nde S.K'nin kullandığı taksi ile C.K. idaresindeki otomobil çapıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksinin sürücüsü ile araçta bulunan yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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