Esenyurt'ta korkutan patlama

Akçaburgaz Mahallesi 3033 Sokak'taki üç katlı binanın giriş katındaki doğal gaz servis kutusunda henüz bilinmeyen nedenle parlama oldu.

Parlama dolayısıyla binanın girişindeki hurda eşyalar tutuştu. Alevler kısa sürede binaya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.