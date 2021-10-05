Esenler Medya Akademisi'ne başvurular başlıyor

İletişim ve medya alanında kendini yetiştirmek isteyen gençler akademiye başvurabilir. Medya dünyasına adım atmaya hazırlanan yeni yetenekleri deneyimli isimlerle buluşturarak sektöre hazırlanıyor.

Akademide Kurgu ve Montaj Atölyesi Abdülhamit Hacıhasanoğlu, Basın Fotoğrafçılığı İsa Terli, Haber Atölyesi Onur Günaydın, Sinema Tarihi Yusuf Ziya Gökçek, Haberde Grafik Tasarım Fatih Hacıoğlu, Sosyal Medya Yönetimi Mustafa Özbek, Haber Kameramanlığı ise Fatih Özdemir tarafından verilecek.

Akademiye başvuru şartları ise şöyle;

-Akademiye üniversite öğrencileri katılabilir.

-Akademide; TV haberciliği, dijital medya, sinema ve gazetecilik alanlarıyla ilgili eğitimler verilecektir.

-Bu eğitimlerin her biri alanında uzman eğitmenlerin önderliğinde yapılacak olup eğitimlere ek olarak medya alanında önemli isimlerle seminerler, workshoplar düzenlenecektir. Akademi kapsamında ayrıca uygulama gezileri yapılacaktır.

-Öğrencilerin bu eğitimlerle doğru ve etkili haber yazma, haberin görsel unsurlarını oluşturma, kamuoyu oluşturma, interaktif ve mültimedya içerik paylaşımı, sinemanın tarihsel gelişimi, kurgu-montaj teknikleri gibi genç iletişimcilerin ihtiyaç duyacağı içeriklerin öğrenmeleri planlanmaktadır.

-Eğitim sürecinde başarılı olanlara çeşitli medya kuruluşlarında 4-8 hafta staj yapma imkânı tanınacaktır.

-Başvurusu kabul edilen adaylar 8-9 Ekim tarihleri arasında mülakata katılacaktır.

-Akademi; 8 hafta eğitimler ve 8 hafta staj olmak üzere toplam 4 ay sürecektir.

-Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Mazeretsiz 3 hafta eğitimlere katılmayan öğrencilerin akademiyle ilişkileri kesilecektir.

-Akademi sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere “Katılım Sertifikası” verilecektir.