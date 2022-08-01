Esenler'de 3 bin genç Yaz Spor Okulları’nda
Gençler ve çocuklar için Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 5 farklı tesiste 11 branşta hizmet vermeye devam ediyor.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kurslarda badmintondan cimnastiğe, wushudan yüzmeye kadar pek çok branşta eğitimler veriliyor.
Gençler ve çocuklar için yaşam kalitesini artırmak ve sporun farklı dallarında kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımalarını sağlayan Esenler Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor. Esenler Yaz Okulları bu yaz 3 bin genci ağırlıyor.
GENÇLERE 162 KURSTA EĞİTİM
Yaz Okulları, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi, Oruç Reis Albayrak Spor Salonu, halı sahalar ve Esenler Gençlik Merkezi’nde 162 kursta gerçekleşiyor. Esenler’de ikamet eden 7-17 yaş aralığındaki 3 bin gencin eğitim aldığı yaz okulunda gençler badminton, basketbol, jimnastik, futbol, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, voleybol, wushu ve yüzme dalında eğitimler alıyorlar.
Okullar ile ilgili daha detaylı bilgi için 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer alan Esenler Gençlik Merkezi’ne tüm sporseverleri bekliyoruz.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
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|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
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|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
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|19. West Ham United
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|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0