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Esenler Belediyesi'nden yeni hizmet: 'Esen Bebe'

Esenler Belediyesi annelerin en özel gününde mutluluklarını paylaşıyor. Kutsal görevi üstelenen annelere hamilelik süresi boyunca ve sonrasında bilinçli ebeveyn olma yolunda eşlik ederek sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı oluyor.

Genel 26.10.2021, 16:59
Esenler Belediyesi'nden yeni hizmet: 'Esen Bebe'

Bir kadının hayatında en önemli vasıf olan annelik, doğum ile başlayan bir süreçtir. Anne olan her kadın, hayatının bu yeni döneminde, canından bir parçayı hayata hazırlamak ve onu en güzel şekilde yetiştirmek için üstün bir çaba ve enerji sarf etmektedir.

Bir anne, bebeğini kucağına alana kadar geçen dokuz aylık hamilelik süreci ve sonrasında bebeğin bakımı ile ilgilenirken çok stresli ve zorlu bir dönemden geçer. Zorlukları kolaylaştırmak, evlerdeki mutluluk ve heyecan geleceğimiz olan çocukların daha huzurlu bir aile ortamında yetişmesi ile olacaktır. Bebeğini kanından kan, canından can katarak aylarca karnında taşıyıp sonra da yaşadığımız dünyaya getiren, bununla da kalmayıp gecesini gündüzüne katarak büyütüp besleyen, hayatın gerçeklerini öğreten ve zorda kaldığında hep yanında olan, en değerli varlığımız olan annelerimize “Ne kadar hürmet etsek azdır” diyerek yola çıkan Esenler Belediyesi, 2011 yılında Esen Bebe projesini hayata geçirmiştir.  

Esen Bebe projesi kapsamında, Esenler’de ikamet eden annelerimizin, hamileliğin 28. haftasından başlayarak, doğumdan sonraki 6 aylık süreç de dahil olacak şekilde, çeşitli ihtiyaçları giderilerek, yanında olunmaktadır. Yenilenen içeriğimizle annelerimizin hamilelik dönemi ve lohusalık döneminde, bebeklerine ise 6. ayına kadar, Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi iş birliği ile ücretsiz ve kapsamlı bir anne-bebek desteği ulaştırılacaktır.

Sağlık Bakanlığınca 1991 yılından itibaren temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülmektedir. Bu kapsamda Esenler Belediyesi olarak Esen Bebe projesi ile “Bebek Dostu Şehir” olma yolundaki çalışmalarımızla üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi hedeflemekteyiz. Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun olarak “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” yetiştirmek üzere seminerler ve eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz.

#Esen Bebe #Esenler Belediyesi
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