Esenler Belediyesi'nden lösemili çocuklar için etkinlik

Etkinlik kapsamında Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Moral Timi ekipleri, lösemili çocukları sokaklarında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Esenler Belediyesi, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla Lösemili Çocuklar Haftası’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında ESEV Moral Timi ekipleri, renkli vosvoslar ve palyaçolar eşliğinde çocukları sokaklarında ziyaret etti. Keyifli anlar yaşayan çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak araba ve tablet bilgisayar hediye edildi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, “Esenler Belediyesi olarak lösemi hastası olan çocuklarımızı ziyarete geldik. Esenler genelinde 3 lösemi hastamız var. Belediye olarak 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımızın bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını ümit ediyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mustafa Uzun da imkanları ölçüsünde ilçede herkesin derdi ile dertlendiklerini ve sağlıklarına kavuşmaları için çalıştıklarını söyleyerek, “Lösemi hastası kardeşlerimiz ile de özel olarak ilgileniyor, onların hayata tutunmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

BELEDİYEMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen Mehmet Karaçam, “Çeşitli oyunlar oynadık. Televizyon izleyerek zaman geçirmeye çalışıyorum. Bugün çok mutlu oldum. Benim için çok heyecan vericiydi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet’in annesi Esme Karaçam ise şunları kaydetti:

“Oğlum hastalığın son evresinde. Anne oğul arkadaş gibi olduk. Hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum bu etkinlik için çok heyecanlandı. Dışarı çıkamıyor. Bu etkinlik oğlum için çok iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik oğluma büyük moral oldu. Bu hastalığı yaşayan herkese Allah kuvvet versin. Bu hastalığı yaşayan bilir. Çok zor süreçler geçirdik. Allah kimsenin başına vermesin. Belediyemiz her zaman yanımızda” diye konuştu.

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