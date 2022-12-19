Esenler Belediyesi 'Genç Yetenek' projesiyle geleceğe yön veren gençler yetiştiriyor

Esenler Belediyesi’nin geleceğin fidanlarını keşfettiği Genç Yetenek projesi yarınlara umut dolu adımlar atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştirilen proje ile gençlerin, sosyal ilişkilerini, özgüvenlerini geliştirmek, spor, kültür-sanat ve bilim-teknoloji alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı olanların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamanın yanında etik değerlere sahip, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı, takım çalışmasını bilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.