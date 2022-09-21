'Eşcinsel imam' olarak tanıtılan Mohamed Zahed'in konuşması iptal edildi

LGBT lobisinin 'eşcinsel imam' olarak fonladığı Mohamed Zahed'in İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Zahed, Brand Week İstanbul konuşmacılar listesinden çıkarıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eşcinsellik baskısını arttıran LGBT lobisi, eşcinsel imam olarak tanıtılan Dr. Ludovic Mohamed Zahed'in İstanbul'da yapması planlanan konuşması iptal edildi.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE KONUŞMACILAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Çok sayıda ismin konuşmacı olarak katılacağı 7-11 Kasım Brand Week İstanbul konuşmaları listesinden yer alan Zahed'e kamuoyundan büyük tepki gelmişti. Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'i kaldırdı. Konuşmacı listesinden çıkarılan Zahed'in konuşma yapmaması bekleniyor.

İNSTAGRAM'DAN DA KALDIRILDI

Son olarak instagram'da Zahed hakkında yapılan paylaşımların kaldırıldığı görüldü.

Konuşmacılar listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yan yana yer alıyordu. Resmi sitede şu anda Zahed'in konuşmalar arasında yer almadığı görüldü.