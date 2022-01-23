Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı

Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas'a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle 2 bin 190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.