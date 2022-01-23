Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
Erzincan-Sivas kara yolu yoğun bir şekilde etkili olan tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Genel 23.01.2022, 09:12
Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas'a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle 2 bin 190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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