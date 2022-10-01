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Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 7 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Genel 01.10.2022, 09:17
Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 08.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

#Erzincan #deprem
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