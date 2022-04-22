Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 22.04.2022, 07:42
Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan kontrollerde, Iğdır'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüste, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Öte yandan, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün iki sürücüsü ise yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
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