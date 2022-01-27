Ertunç Şenkay hayatını kaybetti
Yeşilçam döneminin önde gelen görüntü yönetmenlerinden Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi.
Genel 27.01.2022, 18:09
Sayısız ödül ve film bırakan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayata veda etti. Şenkay bir süredir kalp damar hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu.
Benim Sinemalarım, 72. Koğuş, Devlerin Ölümü, Bekçiler Kralı gibi önemli filmlere imza atmış dün akşam saatlerinde vefat etti.
Zafer Algöz, Şenkay'ın vefat haberini, "Küçük Dev Adam Ertunç Şenkay ardında sayısız ödül ve film bıraktı, veda etti bizlere. Mekanı Cennet Olsun" sözleriyle duyurdu.
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