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Ertuğrul Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ertuğrul Doğan'ın kim ve nereli olduğunun yanında ne iş yaptığı, mesleğinin ne olduğu soruları da merakla soruluyor. Başta Trabzonspor camiası olmak üzere spor dünyasında bu aralar en çok sorulan isimler arasında Doğan yer alıyor. Çünkü adı Trabzonspor Kulübü başkanlığı için anılmaya başladı.

Genel 02.03.2023, 14:27
Ertuğrul Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ertuğrul Doğan kimdir sorusu Trabzonspor camiasında yaşanan hareketlilikle paralel bir şekilde sorulmaya başlandı. İddiaya göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifasından sonra gündeme gelen ilk isim Ertuğrul Doğan oldu. 

İddialara göre Doğan, kulüp başkanlığına adaylığını koyacak. Hatta bunun için lobi çalışmalarına şimdiden başladı. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ettiğine yönelik iddiaların ardından 2 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Ertuğrul Doğan ilk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

TRABZONSPOR'DA KONGRE KARARI

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor olağanüstü genel kurula gidiyor.

Kongre tarihi ve sürecin nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Bordo-mavili takımda Muharrem Usta'nın ardından başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, 2018 yılında göreve gelmişti. Ahmet Ağaoğlu daha önce Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı da yapmıştı.

Ağaoğlu yönetiminde bordo-mavili ekip Süper Lig, Türkiye Süper Kupası (2) ve Türkiye Kupası kazandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaıoğlu'nun istifa ettiği öne sürüldü. Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ali Ağaoğlu 27 Haziran 1957 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Eski Kulüpler Birliği ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı.

Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı.

8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Ağaoğlu İngilizce ve Rusça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

#Ertuğrul Doğan
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