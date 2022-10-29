Erol Manisalı hayatını kaybetti
Ergenekon soruşturmaları kapsamında bir süre tutuklu kalan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin emekli öğretim öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Genel 29.10.2022, 15:21
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 82 yaşında yaşamını yitirdi.
20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Erol Manisalı, 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları da kaleme alıyordu ve son yazısı 18 Ekim 2022 tarihinde yayımlanmıştı.
Manisalı, 2009 yılında Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Beşiktaş
|11
|19
|7. Konyaspor
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Rizespor
|10
|17
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Boluspor
|9
|16
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Bandırmaspor
|10
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|17. Altay
|10
|8
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Espanyol
|12
|11
|14. Celta Vigo
|11
|11
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4