Erol Kılıç: 'Herkes zekat verse toplumda fakir kalmaz'

Simge Fıstıkoğlu ile “Anlamlı Sorular”a konuk olan Akademisyen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, zekatın muhteşem bir mekanizma olduğunu, herkes zekat verse toplumda fakir kalmayacağını” söyledi.

Ramazan ayının maneviyatına uygun sohbette Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, dünyanın tabiatının, yaradılışının, kurgusunun mutlak huzur, mutlak güzellik, mutlak mutluluk olarak planlanmadığını vurguladı. İnsanın izafi huzuru bulması gerektiğini söyleyen Kılıç, hayatta tam bir mutluluk var mı sorusuna da açıklık getirdi.

Afetler, savaşlar, ölüm korkusu, fobi haline gelen hastalıklar ve kaçınılmayacak durumlar… Bunların hepsini bu dönemde yaşadığımızı, dünya hayatında bazı hatırlatıcıların olması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Kılıç, zekatın insanlık için ne kadar önemli bir mekanizma olduğunun da altını çizdi.

“Herkes zekat verse toplumda fakir kalmaz” diyen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile bu derinlikli sohbeti Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.