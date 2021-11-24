Erkmen Sağlam kansere yenik düştü
Eşi Nilüfer Sağlam'ı 2019 yılında toprağa veren ünlü yönetmen Erkmen Sağlam, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
Genel 24.11.2021, 12:24 24.11.2021, 12:38
Eşi Nilüfer Sağlam’ı 2019’un Nisan ayında Alanya’da kaybeden ve İstanbul Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa veren, 'Barış Manço ile 7’den 77’ye' adlı unutulmaz televizyon programının yapımcısı ve yönetmeni olan Erkmen Sağlam’dan sevenlerini üzen haber geldi.
Aynı zamanda Barış Manço'nun 40 yıllık dostu olan Erkmen Sağlam’ın kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Eşi Nilüfer Sağlam’ı 2019’un Nisan ayında Alanya’da kaybeden ve İstanbul Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa veren, 'Barış Manço ile 7’den 77’ye' adlı unutulmaz televizyon programının yapımcısı ve yönetmeni olan Erkmen Sağlam’dan sevenlerini üzen haber geldi.
Aynı zamanda Barış Manço'nun 40 yıllık dostu olan Erkmen Sağlam’ın kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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