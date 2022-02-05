Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü
Ekranlarda doğal temizlik tarifleri ile tanınan Ekolojik Yaşam Uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Genel 05.02.2022, 13:14
Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.
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Erkan Şamcı'nın Instagram hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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