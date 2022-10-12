Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 52 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır’da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'na 1 adet El Yapımı Patlayıcı Düzeneği (EYP), 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildi.
Genel 12.10.2022, 08:58 12.10.2022, 09:07
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonu başlatılmıştı.
Diyarbakır Lice İlçesi Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 adet El Yapımı Patlayıcı Düzeneği (EYP), 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kg toz esrar ile 125 kg kubar esrar ele geçirildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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