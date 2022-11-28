Erdoğan'dan Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti
Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında İnfitar Suresi'ni okudu.
Genel 28.11.2022, 11:54 28.11.2022, 12:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu bir dizi açılış yapmak üzere Konya'ya gitti.
Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
İnfitar Suresi’ni okudu
Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
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