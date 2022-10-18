Erdoğan talimat verdi: Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla maden işçileri için hem yeni yasa hazırlanacak hem de madenci yakınlarına destek paketi torba teklife eklenecek.

Bartın'daki maden kazası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının da ana başlığıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi. Destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin lirayı aşan nakdi yardım yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Dönmez çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamanın sebebi ve sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın yaşandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunarak, ailelere devlet olarak yapılması gereken destek ne ise verileceğini şu sözlerle aktarmıştı:

"Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık, o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabi devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."