Erdoğan: 'Sırbistan ile ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Müstesna misafirperverliği için değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Sırbistan ile iş birliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.

Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk özellikle dostluk bağları önemli rol oynuyor. Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürbesi için birlikte çalışıyoruz.

İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor. Sırbistan salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımı ile ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum.

Hamdolsun ikili ticaretimiz aramızdaki yakın işbirliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.

Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da artıyor. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesi ile sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiç bir zaman esirgemeyen sorunları ile bizzat ilgilenen değerli dostum Vucic'e huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu güçlü desteğin önünümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz.