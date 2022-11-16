Erdoğan, Sezai Karakoç'u andı
Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.
Genel 16.11.2022, 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.
Diriliş şairimiz Sezai Karakoç Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Q4NIgPzrsD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2022
Kaynak: AA
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