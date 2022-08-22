banner38

Erdoğan'dan şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Genel 22.08.2022, 15:57
Erdoğan'dan şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

#Oltan Koca #bekçi #erdoğan
Yorumlar (0)
banner35
31
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 3 7
2. Beşiktaş 3 7
3. Gaziantep FK 3 7
4. Adana Demirspor 2 6
5. Antalyaspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Trabzonspor 3 6
9. Fenerbahçe 2 4
10. Alanyaspor 2 4
11. Kayserispor 3 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ankaragücü 2 1
14. Ümraniye 3 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 2 0
17. İstanbulspor 2 0
18. Karagümrük 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 1 1
13. Altınordu 2 1
14. Keçiörengücü 2 1
15. Ö.K Yeni Malatya 2 1
16. Tuzlaspor 2 1
17. Denizlispor 1 0
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 3 3
15. Liverpool 2 2
16. Everton 3 1
17. Wolverhampton Wanderers 3 1
18. Leicester City 3 1
19. M. United 2 0
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Valencia 2 3
10. Real Sociedad 2 3
11. Sevilla 2 1
12. Mallorca 2 1
13. Espanyol 2 1
14. Celta Vigo 2 1
15. Real Valladolid 2 1
16. Almeria 1 0
17. Girona 1 0
18. Cadiz 2 0
19. Elche 1 0
20. Getafe 1 0
banner23