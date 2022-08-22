Erdoğan'dan şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Genel 22.08.2022, 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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