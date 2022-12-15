Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.
Genel 15.12.2022, 17:35
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.
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