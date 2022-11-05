Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Genel 05.11.2022, 12:52 05.11.2022, 13:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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