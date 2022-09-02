Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine taziye dileklerini iletti.
Genel 02.09.2022, 15:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.
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