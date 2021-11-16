Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce İstanbul ataşehir'de kılıçla genç yaşta öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.
Genel 16.11.2021, 12:57 16.11.2021, 13:07
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Erdoğan, 2 gün önce de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Cengiz ailesini ziyaret ettiği sırada telefona taziye dileklerini iletmişti. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diye konuşmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu, DEVA lideri Ali Babacan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi de Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etmişti.
Kaynak:Gazete Duvar
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