Erdoğan'dan Ebru Gündeş'e başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73 yaşındaki annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Genel 25.07.2022, 13:20
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Bilgin'in cenazesinin bugün kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Gündeş'i telefonla aradı.
Erdoğan, Güneş'in annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
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