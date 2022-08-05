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Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel 05.08.2022, 16:29
Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
#erdoğan #Ajda Pekkan
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