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Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı. İşte o isimler...

Genel 10.12.2022, 09:03 10.12.2022, 09:19
Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

#erdoğan #rektör ataması
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