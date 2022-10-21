Enstitü İstanbul İSMEK’in kadın istihdamına eğitim desteği sürüyor

Yenilenen vizyonuyla eğitimlerinde istihdama yönelik mesleki eğitim programlarının payını arttıran Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi ve meslek örgütleriyle yaptığı iş birlikleri ile istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Nitelikli eğitimleriyle kalifiye iş gücü yetişmesine ve kişilerin istihdam edilebilirliklerine önemli bir katkı sağlayan Enstitü İstanbul İSMEK, kadın istihdamını bilhassa önceliyor. Enstitü İstanbul İSMEK, bu anlayışla Housekeeping Eğitim ve Araştırma Derneği’yle (HEDD) bir iş birliğine imza atarak “Kat Hizmetleri Görevlisi Yetiştirme Programı” düzenledi.

Mülakatla belirlenen ve 4’ü kadın sığınma evi sakini olan katılımcılar, eğitimin 40 saatlik teorik bölümünü Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu’nda alırken, uygulamalı 16 saatlik kısmı ise Housekeeping Eğitim ve Araştırma Derneği’ne bağlı Sura Otel’de tamamladı. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında eğitimini tamamlayan katılımcılar için bir sertifika töreni düzenlendi. Törene katılan Housekeeping Eğitim ve Araştırma Derneği (HEDD) Başkanı Figen Terzi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu proje ile çok değerli bir hizmet verdiğini belirterek, iş birliğinin bundan sonra da devam etmesini umduğunu belirtti. Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazananlar, Housekeeping Eğitim ve Araştırma Derneği’ne bağlı otellerde kat hizmetleri görevlisi olarak istihdam edilecek.